Der österreichische Judoka Stephan Hegyi hat bei der EM in Prag die Chance auf die Bronzemedaille in der Klasse über 100 kg. Nach je einem Sieg und einer Niederlage setzte sich der 22-Jährige in der Hoffnungsrunde gegen den Niederländer Jur Spijkers durch. Sein Gegner im Kampf um den dritten Platz ist am Samstagnachmittag der Georgier Levani Matiaschwili.