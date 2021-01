Jüdische Gemeinde kritisiert Judensterne bei Corona-Demo in Prag

Impfgegner verglichen sich mit verfolgten Juden

Die Föderation der jüdischen Gemeinden in Tschechien hat gegen die Verwendung des Judensterns bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Prag protestiert. Impfgegner hatten sich wie zuvor bereits in anderen Ländern bei einer Demonstration am vergangenen Freitag mit verfolgten Juden während der NS-Zeit verglichen. Auf den gelben-schwarzen Sternen, die sich einige Teilnehmer an der Kleidung angeheftet hatten, stand "Ungeimpft".

Die Föderation der tschechischen jüdischen Gemeinden sprach von einem "exemplarischen Missbrauch und einer Relativierung des mit dem Leid von Millionen Menschen verbundenen Holocausts". Es sei offensichtlich, dass die Bildung über den Holocaust in der Gesellschaft stets weitergeführt werden müsse und ein Besuch der Gedenkorte an den nationalsozialistischen Genozid zu empfehlen sei, heißt es in der Erklärung.

Am Sonntag hatte erneut eine Demonstration gegen den Lockdown und gegen die Impfung in Prag stattgefunden. Organisiert wurde der Protest an dem rund 2.000 Menschen teilnahmen unter anderem von Gastwirten und Fitness-Trainern. Prominentester Teilnehmer des Protests unter dem Motto "Tschechien öffnen" war der ehemalige tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus. In einer Rede forderte er ein Ende des "einseitigen Regierungsdiktats". Klaus wandte sich auch gegen einen möglichen Impfzwang: "Es gibt keinen wunderbaren Impfstoff", erklärte der 79-jährige, der sich nach eigenen Angaben selbst nicht impfen lassen will. Auch in Tschechien findet die Corona-Impfung laut Regierungsbeschluss auf freiwilliger Basis statt.

Regierungschef Andrej Babis kritisierte nach dem Protest am Sonntag, dass die Teilnehmer der Demonstration nicht wissen würden, wie die Situation in den tschechischen Krankenhäusern derzeit sei. "Alle diese Leute sollten in Covid-Abteilungen in den Kliniken antreten und dort als Freiwillige helfen", so Babis.

Tschechien kämpft mit anhaltend hohen Zahlen bei den täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Samstag wurden 8.405 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es 4.283. Angespannt ist erneut die Situation in den tschechischen Spitälern. Rund 6.600 Personen werden derzeit in tschechischen Spitälern behandelt, davon mehr als 1.000 auf Intensivstationen.