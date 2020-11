Jüdischer Weltkongress ehrt UNO-Chef Guterres und Dirigent Mehta

UNO-Generalsekretär António Guterres und der Dirigent Zubin Mehta werden vom Jüdischen Weltkongress (WJC) in New York für ihre Verdienste geehrt. Guterres erhalte den Theodor-Herzl-Preis für seinen Einsatz für eine sicherere und tolerantere Welt für Juden, teilte der WJC mit. Frühere Preisträger sind die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der frühere US-Vizepräsident Joe Biden. Seit 2012 wird der Preis jährlich verliehen.

Der Dirigent Zubin Mehta erhält den Teddy-Kollek-Preis für sein Engagement für die jüdische Kultur. Diese Auszeichnung war 2016 zum ersten Mal verliehen worden, damals an den Schauspieler Kirk Douglas. Beide Preise sollen am Montag bei einer Online-Gala übergeben werden. Der WJC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden zu vertreten. Sein Präsident ist der ehemalige US-Botschafter in Wien, Ronald S. Lauder.