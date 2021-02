Jugend eine Welt: Langer Weg für Kindersoldaten zurück in Normalität

Schwere Traumatisierungen infolge entsetzlicher Erlebnisse

Auf den anhaltenden Missbrauch von Kindern als Soldaten hat das Hilfswerk "Jugend Eine Welt" hingewiesen. Immer noch würden etwa in Kolumbien, Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, der Demokratischen Republik Kongo, Mali, Nigeria und Somalia Kinder zwangsrekrutiert, womit "unermessliches Leid" verbunden sei, wie der Salesianerbruder Lothar Wagner, ein Projektpartner der NGO, am Dienstag laut Kathpress zum Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten am 12. Februar dargelegte.

Wagner hat im Südsudan zwei Anlaufstellen und ein Don-Bosco-Rehabilitationszentrum für von Milizen zwangsrekrutierte Kinder aufgebaut und ist derzeit in Liberias Hauptstadt Monrovia als Sozialarbeiter und Seelsorger im Jugendgefängnis im Einsatz. Immer wieder erzählen ehemalige Kindersoldaten von entsetzlichen Erlebnissen, berichtete er: "Sie mussten zusehen, wie Männer erhängt und Frauen vergewaltigt wurden, sie mussten selbst töten, damit die Erwachsenen Beute machen konnten."

Auch für jene Kinder, denen der Ausstieg gelang und die sich in Rehabilitation befinden sei der Weg zurück zu einem halbwegs normalen Leben ein langer: "Manche sitzen den ganzen Tag unter einem Baum und starren in die Gegend, andere sagen kein Wort und weinen ständig, wieder andere sind aggressiv und hyperaktiv", erzählte Wagner. Im Rehabilitationszentrum werde auch versucht, die Kinder wieder zu ihren Familien zu bringen - "was mitunter schwer fällt, wenn der eigene Vater einst seinen Buben rekrutiert hat", so der Salesianer.

"Kinder dürfen in Auseinandersetzungen, die Erwachsene führen, auf keinen Fall hineingezogen werden, egal in welcher Form", betonte "Jugend Eine Welt"-Geschäftsführer Reinhard Heiserer. Kinder würden als Kämpfer bzw. Kämpferinnen benutzt, ebenso aber auch als Kuriere und Spitzel eingesetzt oder müssten für Aufgaben wie Kochen und Putzen herhalten. Gerade Mädchen würden zudem sexuell geschändet oder gar als "Bräute" der Anführer missbraucht.

Einige Fortschritte im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten gibt es immerhin, verweist die Aussendung auf den jüngst veröffentlichten Bericht "Kinder in bewaffneten Konflikten" der UN-Sonderbeauftragten Virginia Gamba. So sei etwa im Südsudan - wo sich nach UNO-Schätzungen 2019 noch Tausende Kinder in den Händen einer der gut 60 Konfliktparteien befanden - im Vorjahr ein Aktionsplan zur Vermeidung aller schwerwiegender Verstöße gegen Kinder von der Regierung und vielen Beteiligten gebilligt worden. In der benachbarten Zentralafrikanischen Republik, wo es ähnliche Aktionspläne gibt, wurden letztes Jahr über 240 Kinder aus kämpfenden Gruppierungen befreit und ein Kinderschutzgesetz verabschiedet, das Rekrutierung von Kinder ebenso unter Strafe stellt wie die Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe. Kinder in bewaffneten Einheiten werden zudem nun auch in Zentralafrika dezidiert als Opfer bezeichnet.

Als Meilenstein im Kampf gegen den Einsatz von Kindersoldaten sowie als deutliches Signal an potenzielle oder tatsächliche Täter gilt die jüngste Verurteilung des ehemaligen ugandischen Rebellenführers Dominic Ongwen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Mehr als fünf Prozessjahre waren diesem Urteil vorausgegangen. Der frühere Kommandant der "Lord's Resistance Army" (LRA) war selbst im Alter von neun Jahren verschleppt und zum Kämpfer ausgebildet worden. Unter seiner Ägide sollen unter anderem Tausende Kinder entführt, mit brutalen Methoden zu Soldaten gemacht und Mädchen als Sexsklavinnen missbraucht worden sein.