"Junge Akademie" des Burgtheaterstudios mit fünf neuen Projekten

Vorhaben sollen digital oder analog über die Bühne gehen

Mit fünf neuen Projekten wendet sich die "Junge Akademie" des Burgtheaterstudios an Wiener Theaterinteressierte ab acht Jahren: Mit Anfang Jänner sollen die Proben zu den Vorhaben beginnen, wobei diese gemäß den Coronamaßnahmen digital über die Bühne gehen werden, wenn möglich aber auch vor Ort stattfinden sollen. Eine Abschlusspräsentation ist schließlich für den 6. Februar im Kasino am Schwarzenbergplatz geplant - oder aber im digitalen Raum, wie es am Montag hieß.

Die Themen, die im Rahmen der "Jungen Akademie" behandelt werden, reichen von Mechanismen der Macht und Ohnmacht ("Wer darf Widerspruch") bis zu feministischen Fragestellungen ("Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?"). Außerdem gibt es ein Chor- ("Regeln ändern") sowie ein Tanzprojekt ("Über die Grenzen der Freiheit"), und die jüngsten Theaterfreunde können sich mit Märchen auseinandersetzen ("Es war einmal..."). Die Projekte entstehen in Kooperation mit der Brunnenpassage, der Kunsthalle Wien, dem Verein JUHU! und dem Gleis 21.

(S E R V I C E - Weitere Infos und Anmeldung zur "Jungen Akademie" unter www.burgtheater.at/junge-akademie)