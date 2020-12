Junge Blockflötistin gewinnt "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes"

25.000 Franken und ein Auftritt im Rahmen der Reihe "Debut" des Lucerne Festivals gehen an eine 26-Jährige

Die 26-jährige Blockflötistin Lea Sobbe gewinnt den "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes" 2021. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Franken (23.143,86 Euro) dotiert und mit einem Auftritt im Rahmen der Reihe "Debut" des Lucerne Festivals verbunden, der für den 17. August im Rahmen des Sommerfestivals geplant ist.

Mit ihrem Konzertvortrag am Montagabend beim Finale im Musik- und Kulturzentrum Don Bosco in Basel hat sich die Flötistin Sobbe gegen drei Ensembles und einen weiteren Solisten durchgesetzt, wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten. Sie habe die Jury "mit einem vielseitigen Programm" mit Werken unter anderen von Johann Sebastian Bach, Paolo Benedetto Bellinzani, Luciano Berio und Emanuele Casale überzeugt.

Derzeit spezialisiert sich Lea Sobbe in einem weiterführenden Master an der Schola Cantorum Basiliensis; zuvor hat sie dort mit Auszeichnung ihr erstes Masterstudium abgeschlossen. 2019 hat sie den Studienpreis des Migros-Kulturprozents gewonnen und gemeinsam mit ihrem Ensemble Amaconsort den BR Klassik-Sonderpreis des Deutschen Musikwettbewerbs.

Der "Prix Credit Suisse Jeunes Solistes" wird seit 2001 alle zwei Jahre an eine junge Musikerin oder einen Musiker vergeben. Er ist eine gemeinsame Initiative des Lucerne Festivals, der Konferenz Musikhochschulen Schweiz (KMHS) sowie der Credit Suisse Foundation.