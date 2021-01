Junge Frau auf Schneefahrbahn in Oststeiermark von Pkw erfasst

25-Jährige wurde knapp vor Mitternacht niedergestoßen und schwer verletzt

Eine 25 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstag knapp vor Mitternacht auf einer schneebedeckten Fahrbahn in der Oststeiermark von einem Pkw niedergestoßen und schwer verletzt worden. Die 62-jährige Autofahrerin dürfte die junge Frau, die mit ihrem Freund unterwegs gewesen war, zu spät bemerkt haben. Die Verletzte wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins LKH Hartberg gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Die Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit ihrem Lebensgefährten auf der rechten Fahrbahnseite der Gemeindestraße von Wenigzell in Richtung Kandlbauer gegangen. Die in die selben Richtung fahrende 62-Jährige hatte das Paar auf der ansteigenden Straße in der Dunkelheit offenbar nicht rechtzeitig gesehen, um auszuweichen.