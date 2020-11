Ein 19-jähriger Klagenfurter wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Suchtgifthandels angezeigt. Laut einer Aussendung der Polizei vom Mittwoch kaufte er seit Dezember 2018 bis ins heurige Frühjahr 2.100 Stück Ecstasy-Tabletten und verkaufte sie in mehreren Lokalen der Kärntner Landeshauptstadt. Der Mann gab an, 60 Stück selbst konsumiert zu haben, den Rest verkaufte er und machte so einen Umsatz von mehr als 20.000 Euro.