Ein 22-jähriger Slowene ist am Samstag gegen 2.45 Uhr in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) wegen Alkohol- und Tablettenkonsums während eines Videotelefonats weggekippt. Die Verbindung wurde unterbrochen, der Mann war nicht mehr erreichbar, berichtete die Polizei. Der Bekannte alarmierte die Rettung. Die Helfer fanden den 22-Jährigen in einem apathischen Zustand. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ermittlungen wegen gefundener Suchtgifte wurden eingeleitet.