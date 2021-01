Junger tibetischer Mönch starb nach Folter in chinesischer Haft

19-Jähriger wurde bei friedlicher Demonstration festgenommen

Ein junger Mönch aus Tibet ist an den Folgen seiner Folter in chinesischer Haft verstorben. Das berichten die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Dienstag. Der 19-jährige sei demnach erstmals 2019 im Zuge einer friedlichen Unabhängigkeitsdemonstration inhaftiert worden. Im Gefängnis sei er geschlagen und gefoltert worden, zuletzt befand er sich laut IGFM in einem komatösen Zustand.

Im Oktober 2020 informierte die Gefängnisleitung die Familie des 19-Jährigen über dessen Gesundheitszustand, so HRW. Diese habe den 19-Jährigen von einem Krankenhaus ins nächste verlegen lassen. Da sich sein Zustand nicht besserte, wurde er schließlich entlassen - vergangene Woche verstarb der junge Mönch zuhause bei seiner Familie, hieß es.

Im Zuge der Demonstration im November 2019 seien auch sechs weitere Personen, darunter vier Mönche, festgenommen und in weiterer Folge zu Haftstrafen von bis zu fünf Jahren verurteilt worden, teilten die Organisationen mit.

Tibet ist eine autonome chinesische Region im Hochland des Himalaya. 1950 besetzte die chinesische Volksarmee Tibet, 1959 kam es zu einem Aufstand gegen die Fremdherrschaft, der blutig niedergeschlagen wurde. Rund 86.000 Tibeter wurden dabei getötet, der Dalai Lama, damaliges politisches - heute nur noch geistliches Oberhaupt - der Tibeter, musste fliehen und lebt seither in Dharamsala (Indien). Dort befindet sich seither auch der Sitz der Exil-Regierung.

Chinas Führung unterdrückt weiterhin alle Unabhängigkeitsbestrebungen der Tibeter und beschränkt auch die Reisen von Ausländern in das Gebiet.