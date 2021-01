Junger Villacher bei Drogengeschäft ausgeraubt

Polizei nahm drei Verdächtige fest - 1.500 Euro Beute sichergestellt

Einem 16-jährigen Villacher sind in der Nacht auf Dienstag beim Versuch, in einer Wohnung Drogen zu kaufen, 1.500 Euro von den mutmaßlichen Dealern abgenommen worden. Der Jugendliche rief daraufhin die Polizei und gab an, er wollte einen Fernseher um die Summe kaufen und sei mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt worden. Die Villacher Polizei nahm mit Unterstützung der Sondereinheit Cobra drei Verdächtige fest.

In einer ersten Wohnung, zu der der 16-Jährige die Beamten führte und die von der Polizei gewaltsam geöffnet wurde, war niemand. In der Wohnung gegenüber wurden dann die drei aus Russland stammenden Verdächtigen im Alter von 16, 17 und 21 Jahren angetroffen. Sie gaben der Polizei die 1.500 Euro, eine Pistole sei laut ihnen nie im Spiel gewesen. Die Waffe wurde am Dienstag auf einem gegenüberliegenden Hausdach gefunden, sagte Stadtpolizeikommandant Erich Londer auf APA-Anfrage. Das Opfer gab in der Befragung schließlich zu, dass es nie um einen Fernseher gegangen ist. Erhebungen auch gegen den 16-Jährigen sind im Laufen.