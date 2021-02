Junges Pärchen wegen Bankraubs in Linz vor Gericht

Mann gestand "Verzweiflungstat" - Frau will von allem nichts gewusst haben - Urteil für Nachmittag geplant - BILD

Ein Pärchen ist am Freitag in Linz wegen eines Überfall auf eine Bankfiliale im Stadtteil Keferfeld vor Gericht gestanden. Im Juni 2020 soll der 26-jährige in dem Geldinstitut eine Angestellte mit einer Bombenattrappe bedroht haben. Die Beute übergab er danach offenbar seiner 23-jährigen Freundin. Beide wurden kurze Zeit nach der Tat geschnappt. Der Mann gestand die Tat, die Frau will mit dem Raub nichts zu tun haben und beantragte einen Freispruch.

Dem 26-Jährigen wird außerdem Nötigung, schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einem Mitte Juli erfolgten Fluchtversuch aus dem Neuromed Campus in Linz vorgeworfen. Auch das leugnete der Angeklagte nicht, sprach aber von einer Kurzschlussreaktion. Wegen Selbstmordankündigungen war er aus der U-Haft auf die forensische Abteilung des Spitals verlegt worden. Von dort versuchte er zu fliehen. Dabei verletzte er eine Pflegerin und eine Pfleger, führte die Staatsanwältin aus.

Drei Tage vor dem 26. Juni des Vorjahres wollte der Angeklagte den Entschluss gefasst haben, eine Bank zu überfallen. "Mein ganzes Leben war zusammengebrochen. Eines nach dem anderen ist gescheitert", sagte er. Er habe den Platz für die Abendmatura und seinen Teilzeitjob verloren, auch den Führerschein schaffte er nicht. Bei seinem Mandanten handle es sich "nicht um einen Schwerkriminellen sondern um einen tief verzweifelten Menschen", meinte der Verteidiger. Die Schulden des jungen Mannes betrugen im Juni 2020 rund 30.000 Euro.

So baute er eigenen Aussagen zufolge einen bombenähnlichen Gegenstand, kramte seine alte Schreckschusspistole hervor und packte beides gemeinsam mit Gewand in eine Sporttasche. Die Nacht vor dem Überfall schlief er bei seiner Freundin. Am 26. Juni seien beide dann zu einer Radtour aufgebrochen. Die Sporttasche gab er in den Hundeanhänger des Rads der Freundin, schilderte der Angeklagte dem Gericht. Kurze Zeit nach dem Start soll er ihr dann erklärt haben, er müsse noch einmal schnell weg, sie solle auf ihn warten. Er habe die Sporttasche gepackt und sei Richtung Bank geradelt.

In der Filiale habe er gedroht, eine Bombe zu zünden, wenn er nicht Geld erhalte. Dann habe er die Schreckschusspistole gezogen und eine Angestellte aufgefordert, Bares in einen schwarzen Plastiksack zu geben. Ein Kollege half ihr dabei offenbar. Als der Angeklagte die Beute hatte, sei er geflüchtet, schilderte dieser genau den Tathergang. Er kehrte zu seiner wartenden Freundin zurück und gab die Tasche mit der Beute wieder in den Hundeanhänger. Dann meinte er, noch einmal zu einem Freund zu müssen, worauf sie heim radelte, er wollte nachkommen. Auf dem Weg dorthin wurde sie von Polizisten geschnappt. Der 26-Jährige stellte sich später freiwillig, als die Polizei vor der Wohnung der Freundin stand und gab die "Verzweiflungstat" zu.

Die junge Frau beteuerte, in den Plan nicht eingeweiht gewesen zu sein und erklärte sich für unschuldig. "Es gibt keinen einzigen Beweis, dass meine Mandantin an dem Überfall beteiligt war", begründete der Verteidiger den Antrag auf Freispruch. Sie sei geschockt gewesen, "mir war schwindlig und schlecht", als Polizisten mit Maschinenpistolen sie anhielten. Dass ihr Freund sie unwissentlich in die Geschichte hineingezogen habe, habe sie schon verletzt, blickte sie zurück.

Ein Urteil ist für den Nachmittag angekündigt.