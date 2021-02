"Justice": Justin Bieber gab Details zu nächstem Album bekannt

Soll am 19. März erscheinen

Das nächste Album des kanadischen Popstars Justin Bieber (26) soll "Justice" heißen und am 19. März erscheinen. Das teilte Bieber am Freitag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. "In einer Zeit, in der so viel falsch ist auf diesem kaputten Planeten, wollen wir alle Heilung und Gerechtigkeit für die Menschheit", schrieb Bieber.

"Mit diesem Album will ich Musik machen, die Trost bietet, und Lieder machen, die dazu führen, dass Menschen sich verstehen und verbinden, damit sie sich weniger alleine fühlen." Es ist das sechste Studio-Album des Musikers.