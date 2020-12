Justin Bieber will mit singenden Medizinern die Charts stürmen

Remix der Single "Holy" mit Stimmen eines englischen Klinikchors unterlegt

Popstar Justin Bieber will gemeinsam mit einem englischen Klinikchor die Spitze der britischen Weihnachts-Charts erklimmen. Der Remix der Single "Holy", unterlegt mit Stimmen aus dem Medizinerchor, soll am 18. Dezember erscheinen, wie britische Medien am Montag berichteten.

Der Chor der NHS-Kliniken Lewisham und Greenwich und Bieber haben bereits eine gemeinsame Geschichte: 2015 lieferten sich beide ein Rennen in den von der BBC gekürten britischen Weihnachts-Charts. Als der kanadische Popstar (26) seine Fans dazu aufrief, den gemeinnützigen Chor zu unterstützen, lag dieser mit seinem Song "A Bridge Over You" am Ende vor Biebers "Love Yourself".

Die Erlöse der Gemeinschaftsproduktion sollen nun gemeinnützigen Organisationen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS zugutekommen. Lizzie Farrant, Mitglied im Chor, sagte der Nachrichtenagentur PA: "In all dieser Zeit haben wir es geschafft, virtuell weiter zu proben. Wir haben uns damit wirklich Halt gegeben, und dann hat uns Bieber kontaktiert hat und gesagt 'Ich würde wirklich gerne mit euch kooperieren und das mit euch teilen' - das ist wirklich fantastisch."