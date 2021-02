Kabinettsumbildung im Sudan - Rebellen in Regierungsposten

Aufgrund eines im Oktober abgeschlossenen Friedensabkommens

Sudans Regierungschef Abdalla Hamdok hat sein Kabinett umgebildet und mehrere Posten an Rebellen gegeben. Hamdok gab das neue Kabinett am Montag bekannt. Unter anderen wurde Jibril Ibrahim als Finanzminister ernannt, der Anführer der Rebellengruppe Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM), die am Darfur-Konflikt beteiligt war.

Die Umbildung des Kabinetts folgte nach Monaten des Drucks und der Kritik an Hamdok, dass er nicht schnell genug Reformen auf den Weg gebracht habe, um die schwere politische und wirtschaftliche Krise im Land zu mildern. Die Umbildung ist auch Teil eines Friedensabkommens, das die Regierung im Oktober mit mehreren Rebellengruppen in Juba, der Hauptstadt des Nachbarlandes Südsudan, unterzeichnete. Sie standen sich jahrelang in der Region Darfur im Westen des Landes sowie im Süden feindlich gegenüber.

Der Sudan wurde 30 Jahre lang von Präsident Omar al-Bashir mit harter Hand regiert, bis der Machthaber 2019 von der Armee gestürzt wurde. Daraufhin gründeten Zivilisten und Militärs eine gemeinsame Übergangsregierung, was weltweit begrüßt wurde. Allerdings steckt das Land noch immer in einer tiefen Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie verschlimmert wurde. Die Befriedung in Darfur sowie im Süden des Landes war ein wichtiger Meilenstein des demokratischen Wandels, allerdings kommt es nach wie vor immer wieder zu Gewalt in Darfur. Dort brach 2003 ein Konflikt zwischen Bashirs Regierung und Bevölkerungsgruppen aus, die mehr politische Mitbestimmung forderten. Schätzungen zufolge wurden rund 300.000 Menschen getötet.

(Alternative Schreibweise: Abdullah Hamduk)