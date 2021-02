Kälte - Eisige Temperaturen in Nordgriechenland

Frost auch im Süden erwartet

Mit eisigen Temperaturen und starken Winden hat am Samstag der Winter Griechenland erreicht. Über Nacht fielen die Temperaturen im Norden des Landes stark. "Vom Frühling zum Winter binnen wenigen Stunden", sagte eine Meteorologin im Athener Nachrichtensender Skai. In Griechenland herrschten noch am Freitag vielerorts Temperaturen bis zu 20 Grad.

Aus den nordgriechischen Provinzen West- und Zentralmazedonien wurde starker Schneefall gemeldet. Fahrzeuge konnten ohne Schneeketten nicht weiterkommen, berichteten Reporter im Staatsfernsehen (ERT). Die Kältewelle sollte am Sonntag und in den kommenden drei Tagen auch Mittel- und Südgriechenland erreichen.

Die Kaltwetterfront "Medea" könnte sogar Schnee bis auf die Akropolis von Athen und die Inseln der Ägäis bringen, wo es selten schneit, wie das Meteorologische Amt mitteilte. In der Ägäis sollen ab Montag auch stürmische Winde wüten.