Kämpfe mit Rebellen in Zentralafrika: Ein toter UNO-Soldat

Rebellenbündnis wird laut Mission der Vereinten Nationen von Ex-Präsidentem Bozizé unterstützt

Bei Kämpfen mit Rebellen in der Zentralafrikanischen Republik sind etliche Menschen getötet worden, darunter ein UN-Soldat. Die Rebellen hätten Streitkräfte und Soldaten der UN-Mission MINUSCA in der Nähe der Hauptstadt Bangui angegriffen, teilte am Mittwoch Regierungschef Firmin Ngrébada mit. Dabei seien mindestens 30 Rebellen getötet und weitere gefangen genommen worden.

Zudem seien ein Blauhelm getötet und einer verletzt worden, sagte der Leiter des UN-Einsatzes, Vladimir Monteiro. Mit Hilfe zentralafrikanischer Soldaten und Helikoptern hätten die Friedenstruppen die Rebellen zurückdrängen können.

Schon kurz vor der Präsidentenwahl im Dezember hatten Rebellen in dem afrikanischen Binnenstaat Sicherheitskräfte und UN-Soldaten angegriffen. Das neue Rebellenbündnis wird nach Angaben der UN-Mission vom Ex-Präsidenten François Bozizé unterstützt, dessen Kandidatur zuvor von dem Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde. Die Wahl am 27. Dezember gewann der amtierende Staatschef Faustin-Archange Touadéra. Mehr als 30.000 Menschen sind laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bisher wegen des jüngsten Konflikts in die Nachbarländer geflohen.