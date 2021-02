Kärnten-BM-Resultate 5 Friesach 20505

Kärnten mal ganz mittelalterlich Badeseen im Sommer, Wanderwege im Herbst und Skipisten im Winter: Wer in Kärnten Urlaub macht, sucht je nach Saison ganz verschiedene Orte auf. Doch wenn das Wasser mal zu kalt, der Wind auf den Höhen zu stark oder der Schnee zu knapp sein sollte, dann ist jeder Tourist froh, dass er sich auch einige Ganzjahresziele anschauen kann. So bietet sich auch eine kleine Mittelalter-Tour an.