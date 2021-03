Kärnten-GR-Resultate 13 Klagenfurt 20101

Ergebnis inkl. Briefwahl

Das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Klagenfurt inkl. Briefwahl: GR 2021 GR 2015 Stimmen +/- St. M Stimmen M % +/- % +/- % --------------------------------------------- WBE 81.183 +1.865 79.318 --------------------------------------------- ABG 42.326 -2.985 45.311 BET 52,14% -4,99% 57,13% --------------------------------------------- GÜL 41.024 -2.169 43.193 96,92% +1,59% 95,33% ============================================= SPÖ 12.788 -456 15 13.244 15 31,17% +0,51% +0 30,66% --------------------------------------------- ÖVP 6.417 -1.694 7 8.111 9 15,64% -3,14% -2 18,78% --------------------------------------------- FPÖ 4.424 -6.308 5 10.732 12 10,78% -14,07% -7 24,85% --------------------------------------------- TK 9.202 +9.082 11 120 0 22,43% +22,15% +11 0,28% --------------------------------------------- NEOS 2.522 +1.006 3 1.516 1 6,15% +2,64% +2 3,51% --------------------------------------------- GRÜNE 3.820 -2.248 4 6.068 7 9,31% -4,74% -3 14,05% --------------------------------------------- KUKE 160 0 n.k. 0,39% --------------------------------------------- VOLK 228 0 n.k. 0,56% --------------------------------------------- TKKJJ 333 +2 0 331 0 0,81% +0,04% +0 0,77% --------------------------------------------- ALLE 495 0 n.k. 1,21% --------------------------------------------- KPÖ 635 +182 0 453 0 1,55% +0,50% +0 1,05% --------------------------------------------- DMÖ n.k. 239 0 0,55% --------------------------------------------- DU n.k. 597 0 1,38% --------------------------------------------- LMW n.k. 170 0 0,39% --------------------------------------------- DB n.k. 113 0 0,26% --------------------------------------------- BA n.k. 1.499 1 3,47% --------------------------------------------- TK: Christian Scheider - Team Kärnten KUKE: Die Kuke Partei VOLK: Wir sind das Volk TKKJJ: Team Klagenfurt-Liste Jandl (2015: TS-Team Klagenfurt-Stronach) ALLE: ALLE - Alternative Liste Lebenswerte ERDE KPÖ: KPÖ Plus - Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS (2015: LINX - Parteilose und KPÖ) DMÖ: Das moderne Österreich DU: DU - Die Unabhängigen - Haslitzer-Zwanziger LMW: Liste Mayerhofer Wilhelmine DB: Die Brut BA: Bürger - Allianz Liste Albert Gunzer