Kärnten-GR-Resultate 18 Spittal an der Drau 20635

Kärnten-Wahlen - Stichwahl Mathiaschitz gegen Scheider in Klagenfurt Starkes Ergebnis für die SPÖ in St. Veit/Glan, Wolfsberg, Villach und Völkermarkt - ÖVP-Stadtchef Treffner in Feldkirchen unangefochten - Stichwahl auch in Spittal/Drau - BILD GRAFIK