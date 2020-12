Kärnten-Wahl - Etliche neue Gesichter im Kampf um Bürgermeistersessel

Keine der Parteien tritt in allen 132 Gemeinden an - Bezirksstädte mit Ausnahme Feldkirchens in roter Hand - GRAFIK

Wenn am 28. Februar die Kärntner Bevölkerung aufgerufen ist, ihre Gemeinderäte und Bürgermeister zu wählen, gibt es etliche Kandidaten, die sich zum ersten Mal einer Wahl stellen. Nicht so in den beiden größten Städten des Landes, Klagenfurt und Villach, wo Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und Günther Albel (SPÖ) wieder kandidieren. Keine der Kärntner Parteien tritt - Stand Ende Dezember - in allen 132 Gemeinden an, SPÖ und ÖVP sind allerdings mit 128 Kommunen nahe dran.

Bei den Gemeinderatswahlen war die SPÖ 2015 mit 40,23 Prozent (landesweit) deutlich stärkste Kraft. Damals schnitt sie bei den Kommunalwahlen stärker ab als bei der Landtagswahl zwei Jahre davor, bei der sie den Landeshauptmann zurückeroberte. Der erste Platz wird den Sozialdemokraten auch diesmal nicht zu nehmen sein, ob die SPÖ erneut zulegen kann, wird sich weisen. Die ÖVP schaffte 2015 22,51 Prozent der Stimmen und hofft dank des Rückenwindes aus Wien auf weitere Zuwächse. Die FPÖ verlor damals zweistellig auf 17,96 Prozent. Sie kann eigentlich nur darauf hoffen, dass die bundespolitische Stimmung auf Gemeindeebene keine Rolle spielt. Die Grünen - seit der letzten Landtagswahl nicht mehr im Landesparlament vertreten - kamen bei den GR-Wahlen 2015 auf 5,59 Prozent. Dieses Ergebnis zu halten wäre schon ein großer Erfolg für sie, da sie im Land derzeit so gut wie nicht präsent sind.

In der Landeshauptstadt wird Bürgermeisterin Mathiaschitz die Wahl wohl unangefochten für sich entscheiden. Daran dürfte auch ein im Frühjahr aufgeflogener Skandal um Millionen-Veruntreuungen aus der Stadtkasse nichts ändern. Weder Markus Geiger (ÖVP) noch dem FPÖ-Frontmann Wolfgang Germ werden ernsthafte Chancen zugebilligt, wobei letzterer noch einen Konkurrenten aus dem eigenen Lager zu bekämpfen hat. Denn Ex-Bürgermeister Christian Scheider hat die Blauen verlassen und probiert es mit dem Team Kärnten. Und auch die Erfolgsaussichten von Grünen-Stadtrat Frank Frey sind enden wollend.

Villachs Stadtchef Albel werden ebenfalls gute Chancen zugebilligt, seinen Job zu behalten. Dass er wegen der Bundespräsidenten-Stichwahl vor Gericht musste und verurteilt wurde, dürfte ihm bei den Kommunalwahlen nicht ernsthaft schaden, zudem profitiert er von der Schwäche seiner Gegner.

Spannend könnte es in einigen anderen Bezirksstädten werden, wo Langzeit-Bürgermeister in den vergangenen Monaten vorzeitig zurückgetreten sind, um ihren Nachfolgern den Amtsbonus zuteilwerden zu lassen. Hannes Primus in Wolfsberg, Markus Lakounigg in Völkermarkt und Martin Kulmer in St. Veit an der Glan - alle drei gehören der SPÖ an - stellen sich zum ersten Mal als Spitzenkandidaten einer Wahl. Alle drei Städte sind seit schier ewigen Zeiten fest in roter Hand, ob das auch so bleibt, wird sich weisen.

In Spittal an der Drau bekommt es Amtsinhaber Gerhard Pirih (SPÖ) mit seinem Vorgänger zu tun. Gerhard Köfer, der vor der Landtagswahl 2013 zum damaligen Team Stronach bzw. späteren Team Kärnten wechselte, sitzt derzeit im Landtag und will seinen alten Job wiederhaben. Geld für den Wahlkampf ist vorhanden, ob es aber tatsächlich für den Bürgermeister reicht, ist zweifelhaft. Als Stadtrat wolle er nicht arbeiten, ließ er vorab wissen.

In den beiden übrigen Bezirksstädten Hermagor und Feldkirchen wird allgemein mit der Wiederwahl der Bürgermeister gerechnet. In Hermagor ist das SPÖ-Mann Siegfried Ronacher, in Feldkirchen Martin Treffner von der ÖVP.

SPÖ und ÖVP - bei letzterer gibt es einige Bürgermeister, die als Namenslisten antreten - haben derzeit mit 60 bzw. 42 Bürgermeistern die Nase deutlich vorne, sie stellen auch die meisten Bürgermeisterkandidaten. Die SPÖ hat aktuell laut Landesgeschäftsführer Andreas Sucher 117, für die ÖVP meldet Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig 110. Ziel sei es, möglichst überall zu kandidieren, versichern beide unisono.

Von der FPÖ kommen aktuell 24 Bürgermeister, die sie natürlich halten möchte. Der bekannteste ist wohl Matthias Krenn aus Bad Kleinkirchheim, er ist Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse. Ein anderer, Dietmar Rauter in St. Urban im Bezirk Feldkirchen, ist der Grund für eine ungewöhnliche Allianz. SPÖ und ÖVP haben sich in dieser Gemeinde zu einer Namensliste zusammengetan, um Rauter gemeinsam aus dem Sattel zu heben. Laut Landesgeschäftsführer Anton Schweiger kandidieren die Blauen in 120 Gemeinden - in einigen davon mit Namenslisten für den Gemeinderat, Bürgermeisterkandidaten gibt es 90.

Die Grünen stellen in Kärnten keinen einzigen Bürgermeister, derzeit sind sie in 40 Kommunen im Gemeinderat vertreten. Wo überall wieder grüne Listen kandidieren werden, steht laut Pressesprecherin Kathrin Waldner noch nicht fest. Fix sind jedenfalls die Kandidaturen in den meisten Bezirksstädten.

Die NEOS treten, so Landeschef Markus Unterdorfer, in sechs Kommunen an, neben Klagenfurt und Villach sind das Völkermarkt, Spittal an der Drau, Seeboden und Kötschach-Mauthen. Das Team Kärnten kandidiert außer in Spittal an der Drau auch noch in Klagenfurt, Friesach, Krumpendorf, Keutschach und St. Georgen im Lavanttal, wo es mit Karl Markut auch einen Bürgermeister hat.

In Südkärnten spielt auch noch die slowenische Einheitsliste eine Rolle, die aktuell zwei Bürgermeister stellt, und zwar in Bad Eisenkappel und Globasnitz. Beide treten wieder an, ihnen werden gute Chancen auf weitere sechs Jahre im Amt zugebilligt.

