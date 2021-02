Kärnten-Wahlen - Bürgermeister-Stichwahl in 28 Gemeinden

Endergebnisse von Klagenfurt und Villach wohl erst Montagabend

In insgesamt 28 der 132 Kärntner Gemeinden gibt es am 14. März eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Darunter sind die drei Städte Klagenfurt, Spittal an der Drau und Hermagor. Das war bereits klar, obwohl in den drei großen Städten Klagenfurt, Villach und Wolfsberg das endgültige Ergebnis erst am Montagabend feststehen dürfte. Dort müssen noch die - wegen der Corona-Pandemie in Rekordanzahl eingelangten - Briefwahlstimmen ausgezählt werden.

In Klagenfurt heißt das Match Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) gegen ihren Amtsvorgänger Christian Scheider, der vor der Wahl von der FPÖ zum Team Kärnten gewechselt hat und im ersten Wahlgang Platz eins eroberte. In Spittal kämpft Amtsinhaber Gerhard Pirih (SPÖ) gegen seinen Vorgänger Gerhard Köfer (Team Kärnten), der früher bei der SPÖ war. In Hermagor muss Stadtchef Siegfried Ronacher (SPÖ) in die Stichwahl gegen Leopold Astner (ÖVP).