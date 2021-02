Kärnten-Wahlen: Drei Bürgermeister in Kärnten stehen de facto fest

In Heiligenblut, Rosegg und Hohenthurn gibt es nur einen Kandidaten - Wahlvorschläge bereits kundgemacht

In drei Kärntner Gemeinden hält sich die Spannung zumindest bei der Bürgermeisterwahl am 28. Februar in eng gesteckten Grenzen. Denn in Heiligenblut, in Rosegg und in Hohenthurn haben die Wahlberechtigten keine Wahl, weil es nur einen Kandidaten gibt. Alle drei treten für die ÖVP an, zwei davon stellen sich erstmals der Wahl.

Die Wahlvorschläge der Parteien sind bereits kundgemacht, bei der Landeswahlbehörde werden sie derzeit ins Computersystem eingepflegt, wie deren Leiter Gerhard Jesernig auf APA-Anfrage erklärte. "Anfang kommender Woche wird das abgeschlossen sein." Kommende Woche wird auch die endgültige Zahl der Wahlberechtigten bekanntgegeben. Bei Kommunalwahlen sind auch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Kärnten wahlberechtigt.

In Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) stellt sich Bürgermeister Josef Schachner nicht mehr der Wahl. Er war bisher mit einer Namensliste angetreten, ist aber der ÖVP zuzurechnen. Sein Nachfolger wird wohl Martin Lackner werden, der aber offiziell als ÖVP-Kandidat antritt. Die Namensliste kandidiert trotzdem für die Gemeinderatswahl, Schachner soll überlegt haben, gegen seinen Parteifreund Lackner anzutreten, hat sich aber dagegen entschieden.

In Rosegg (Bezirk Villach-Land) gibt es bei der Gemeinderatswahl vier Listen, Langzeitbürgermeister Franz Richau gehört der ÖVP an, tritt aber wieder mit der "Bürgergemeinschaft" BGM an. Um Gemeinderatsmandate bewerben sich auch SPÖ, FPÖ und eine Wahlgemeinschaft Slowenische Einheitsliste (EL) und Grüne, sagte Richau gegenüber der APA.

Einen Bürgermeisterwechsel wird es in Hohenthurn (Bezirk Villach-Land) geben. ÖVP-Gemeindechef Florian Tschinderle kandidiert nicht mehr. "30 Jahre in der Politik und 18 Jahre als Bürgermeister sind genug", begründete er seine Entscheidung. Für die ÖVP tritt nun Michael Schnabl an, Konkurrenz hat er nicht. Denn SPÖ, FPÖ und die Wahlgemeinschaft Slowenische Einheitsliste (EL) und Grüne haben keine Kandidaten nominiert.