Kärnten-Wahlen: Elf Listen in Klagenfurt und acht in Villach

Einreichfrist am Freitag zu Mittag abgelaufen - Wahlbehörden müssen noch prüfen

Am Freitag um 12.00 Uhr ist die Einreichfrist für eine Kandidatur bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar in Kärnten abgelaufen. Das Interesse ist zumindest in den zwei größten Städten des Landes, in Klagenfurt und Villach, groß. In der Landeshauptstadt haben elf Parteien Wahlvorschläge eingereicht, in Villach sind es acht. Zehn der elf Listen in Klagenfurt stellen auch Bürgermeisterkandidaten, in Villach haben alle acht Bürgermeister-Anwärter.

Die meisten Parteien haben sich entschieden, die Namen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in den Namen der wahlwerbenden Liste aufzunehmen. So tritt in Klagenfurt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz unter "Sozialdemokratische Partei Österreichs - Dr. Maria-Luise Mathiaschitz-Tschabuschnig" an, Villachs Stadtchef Günther Albel hat überhaupt seinen Namen vor die Parteibezeichnung SPÖ gestellt. Die Freiheitlichen treten in Klagenfurt mit "Liste Wolfgang Germ" an, in Villach mit Liste Erwin Baumann (FPÖ).

Die ÖVP setzt in Klagenfurt ebenfalls auf den Spitzenkandidaten und nennt sich "Markus Geiger - Klagenfurter Volkspartei", in Villach heißt die Liste einfach "Volkspartei Villach". Auch die Klagenfurter Grünen haben ihren Spitzenkandidaten Frank Frey in die Langform der Listenbezeichnung gestellt, in Villach treten sie als "Die Grünen Villach" an. NEOS heißen in Villach "NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum", in Klagenfurt "NEOS - Mehr Stadt. Mehr Klagenfurt".

Der ehemalige Klagenfurter FPÖ-Bürgermeister Christian Scheider tritt mit "Christian Scheider - Team Kärnten (TKS)" an, dann gibt es noch das "Team Klagenfurt-Liste Jandl". Auch die KPÖ versucht wieder ihr Glück, ebenso wie "Die KUKE Partei" und die Liste "Wir sind das Volk". Die Partei "ALLE - Alternative Liste Lebenswerte ERDE" hat als einzige keinen Bürgermeisterkandidaten nominiert.

In Villach kommen zu den bereits genannten Parteien noch "Verantwortung Erde - Global Denken, Lokal Handeln (ERDE)" sowie "UNS - Liste Fantur" und die "Vision Freiheit & Menschlichkeit (VFM)" dazu.

Die Wahlbehörden müssen jetzt die eingereichten Unterstützungserklärungen überprüfen, dann wird man sehen, ob alle Listen es auch auf die Stimmzettel schaffen. In Klagenfurt traten bei der Wahl 2015 sogar 13 Listen an, in Villach waren es - wie diesmal - acht.