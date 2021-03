Kärnten-Wahlen - Germ tritt als Klagenfurter FPÖ-Chef zurück

Wird nach Wahlniederlage auch nicht verbliebenen Stadtsenats-Sessel besetzen - Nachfolger soll am Abend bestimmt werden

Nach der Niederlage bei den Kommunalwahlen hat die FPÖ am Mittwoch den Rückzug von Wolfgang Germ als Klagenfurter Stadtparteiobmann angekündigt. Das gab ein Sprecher von Landesparteichef Gernot Darmann nach "einem kameradschaftlich geführten Gespräch" der beiden Freiheitlichen in einer Aussendung bekannt. Germ werde auch nicht den verbliebenen Sitz der Partei im Klagenfurter Stadtsenat einnehmen. Ein Nachfolger soll am Abend bestimmt werden.

Die FPÖ verlor bei der Gemeinderatswahl in Klagenfurt 14 Prozentpunkte und erreichte nur mehr 10,8 Prozent Stimmenanteil. Mit seiner Bürgermeister-Kandidatur erreichte Germ 10,7 Prozent Zustimmung - deutlich weniger als Vorgänger Christian Scheider, der dieses Mal für eine andere Partei, das Team Kärnten, antrat und mit gut 30 Prozent Stimmenanteil in die Stichwahl kommt.

Ob Germ nun Mandatar im Gemeinderat der Landeshauptstadt wird, müsse er sich noch überlegen, wie er auf APA-Anfrage unter Verweis auf seine Vorzugsstimmen sagte. Jedenfalls wolle er jetzt noch dabei mitreden, wer neuer freiheitlicher Stadtrat wird. In den nächsten Monaten soll dann ein Stadtparteitag stattfinden, bei dem die neue Führung bestätigt wird.