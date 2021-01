Kärnten-Wahlen - Grüne treten in 32 Gemeinden an

Partei stellt in 27 Kommunen auch Bürgermeister-Kandidaten

Die Grünen Kärnten werden - als Grüne oder in Kooperation mit Bürgerlisten - in 32 Gemeinden bei den Gemeinderatswahlen am 28. Februar antreten. Wie die Partei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, stellt man in 27 Kommunen auch Bürgermeisterkandidaten. Landessprecherin Olga Voglauer sagte, man wolle mit Kontrolle, dem Aufdecken von Missständen und der Bewahrung von Naturräumen punkten.

Generell gelte es in den Gemeinden, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Besonderes Augenmerk wolle man auf ein neues Raumordnungsgesetz legen, der Flächenversiegelung soll der Kampf angesagt werden. Weiterer Schwerpunkt sei der Ausbau der Mobilität, Kärnten sei Schlusslicht beim öffentlichen Verkehr, weshalb regionale Angebote gefördert werden sollen.

Bei den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2015 hatten die Grünen den Sprung in 32 Gemeinderäte geschafft. Seit der Landtagswahl 2018, als die Partei nur 3,1 Prozent der Stimmen erreichte, ist sie nicht mehr im Kärntner Landtag vertreten.