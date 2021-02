Kärnten-Wahlen - Kein Bürgermeister schaffte 100 Prozent

In zehn Gemeinden gab es nur einen Kandidaten - Schlechtestes Ergebnis lag bei 69,5 Prozent - AUDIO

Kein Bürgermeister hat bei den Kommunalwahlen in Kärnten am Sonntag ein Ergebnis von 100 Prozent erzielt. Martin Lackner von der "Heiligenbluter Liste" in Heiligenblut kam auf 92,9 Prozent, Franz Richau mit seiner der ÖVP zuzurechnenden "Bürgergemeinschaft Kärnten" in Rosegg auf 82,8 Prozent. Insgesamt gab es in zehn Gemeinden nur einen Kandidaten.

Am schlechtesten schnitt Josef Brandner (ÖVP) in Greifenburg ab, er kam auf 69,5 Prozent. In Hohenthurn, wo ein gestohlener Tresor mit Wahlkarten für Aufregung gesorgt hatte, kam Michael Schnabl (ÖVP) auf 79,7 Prozent. Friedrich Paulitsch (SPÖ) in Baldramsdorf erzielte 90,2 Prozent, Günther Novak (SPÖ) in Mallnitz kam auf 82,2 Prozent. Kurt Schober von der Unabhängigen Liste Flattach erreichte 95,9 Prozent, Johannes Pirker (ÖVP) 85,6. Michael Reiner (FPÖ) erzielte in Deutsch Griffen 84,9 Prozent, sein Parteifreund Erwin Angerer in Mühldorf 93 Prozent.