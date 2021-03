Kärnten-Wahlen - Klagenfurts Grün-Stadtrat Frey tritt zurück

Politische Laufbahn nach Wahlniederlage am Sonntag beendet

Nach Rücktritten bei der Klagenfurter FPÖ und ÖVP ist am Freitag auch der Spitzenkandidat der Klagenfurter Grünen, Frank Frey, zurückgetreten. Die Grünen hatten bei der Gemeinderatswahl am Sonntag nach einem Verlust von 4,7 Prozentpunkten nur 9,3 Prozent der Stimmen erreicht und damit drei Mandate und den Sitz im Stadtsenat verloren. Frey erklärte in einer Aussendung, er werde sich aus der Politik zurückziehen und sein Gemeinderatsmandat nicht annehmen.

"Meine Zeit als Grüner Stadtrat für Klagenfurt ist mehr als eine wertvolle Erfahrung in meinem Leben", sagte Frey. Parteichefin Margit Motschunig betonte, Frey habe als Stadtrat gute Arbeit geleistet. Wie es bei den Klagenfurter Grünen weitergeht, soll in den Gremien entschieden werden.