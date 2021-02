Kärnten-Wahlen: Kritik an Klagenfurter Stadtregierung

FPÖ und Team Kärnten bekritteln Verschleppung von Kontrollausschuss-Sitzungen

Die beiden Kärntner Landtags- und Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten haben am Donnerstag mit Pressekonferenzen ihre Klagenfurter Wahlkampfabschlüsse für die Kommunalwahlen am Sonntag begangen. Dabei stand Kritik an der Stadtregierung der Landeshauptstadt im Vordergrund, Kontrollausschuss-Sitzungen zu brisanten Themen würden verzögert, damit diese vor den Wahlen keine Wellen mehr schlagen würden.

Klagenfurts FPÖ-Bürgermeisterkandidat Wolfgang Germ warf der Stadtregierung unter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) mangelnde Transparenz vor. Kritisiert wurde, dass vor der Wahl trotz einiger geplanter Termine weder auf Landtagsebene noch auf Gemeindeebene Kontrollausschusssitzungen zu umstrittenen Themen wie der Millionen-Veruntreuung aus der Klagenfurter Stadtkasse stattgefunden hatten. Weiters warf Germ der Stadtregierung Ankündigungspolitik statt Umsetzung von Projekten wie dem neuen Hallenbad oder der Belebung der Innenstadt vor. "Es wird immer nur präsentiert. Ich glaube, das ist zu wenig", so Germ.

Germs ehemaliger Parteifreund, Ex-Bürgermeister Christian Scheider, der bei dieser Wahl für das Team Kärnten in Klagenfurt antritt, warf der aktuellen Stadtregierung ebenfalls vor, die Sitzungstermine bis nach der Wahl zu verschleppen: "Es kann nicht sein, dass das Kontrollamt wichtige Berichte fertig hat und keinen Termin für den Kontrollausschuss bekommt." Es gebe Hinweise, dass aus verschiedenen Bereichen der Stadt mehr als 100.000 Euro Steuergeld an das Kulturprojekt "For Forest" geflossen seien, trotz anderslautender Beteuerungen der Bürgermeisterin. Für Scheider setze sie nun alles daran, "dass die unliebsame Wahrheit vor der Wahl nicht an die Bürger kommt".

Sowohl in Klagenfurt, als auch in Spittal an der Drau, wo Team Kärnten-Obmann Gerhard Köfer selbst antritt, rechnet man sich gute Chancen aus, in die Stichwahl um den Bürgermeistersessel zu kommen, sagte Köfer am Donnerstag: "Es gibt einen Wunsch nach Veränderung in vielen Gemeinden." Kärntenweit tritt seine Partei in sieben Kommunen an. Den Wahlkampf-Abschluss nutzte Köfer erneut für seine Forderungen, die wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossene Gastronomie und Hotellerie so bald als möglich wieder zu öffnen, sowie für genügend Testmöglichkeiten und Impfdosen zu sorgen.