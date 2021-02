Kärnten-Wahlen - Mehr Auswahl in den größeren Städten

In acht Gemeinden stehen nur zwei Listen zur Auswahl, in zehn nur ein Bürgermeisterkandidat - 43 Frauen treten an - Run auf Wahlkarten ungebrochen

In zwei Wochen werden in Kärnten die Gemeindevertretungen in allen 132 Kommunen gewählt, dazu die Bürgermeister. Tendenziell gibt es in den größeren Städten mehr Auswahl, so stellen sich in Klagenfurt elf Listen der Wahl, in Villach acht. In acht Kommunen gibt es nur zwei Listen zur Auswahl, und in zehn Gemeinden stehen die Bürgermeister de facto schon fest, weil es keine Gegenkandidaten gibt.

Keine Auswahl gibt es in Mallnitz, Mühldorf, Heiligenblut, Greifenburg, Flattach, Baldramsdorf, Dellach/Drau, Hohenthurn, Rosegg und Deutsch-Griffen. In Klagenfurt stellen sich hingegen zehn Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl, in Villach sind es acht. In Spittal gibt es sechs Bewerber, ebenso in Krumpendorf bei Klagenfurt. Da der Run auf die Wahlkarten ungebrochen ist - in vielen Gemeinden mussten sogar welche nachbestellt werden - ist damit zu rechnen, dass es vor allem in den größeren Gemeinden am Sonntagabend noch gar keine Resultate geben wird.

Der Frauenanteil ist bei den Bürgermeisterwahlen nach wie vor nicht gerade berauschend. Insgesamt wollen 43 Frauen den Chefsessel erklimmen, wie aus der Kandidatenliste der Landeswahlbehörde hervorgeht. In 14 Kommunen nehmen sie den Spitzenplatz der Liste 1 ein, also der derzeit stärksten Fraktion in ihrer Gemeinde. Eine davon wird mit Sicherheit eine Bürgermeisterin bekommen, nämlich Feistritz im Rosental, wo die SPÖ-Amtsinhaberin von einer FPÖ-Kandidatin herausgefordert wird. Und in Obervellach hat sich eine reine Frauenliste gebildet, die in den Gemeinderat will, aber keine Bürgermeisteranwärterin nominiert hat.

Von den acht Gemeinden, in denen nur zwei Parteien antreten, fällt Flattach auf, wo keine der traditionellen Parteien auf dem Stimmzettel stehen wird. Dort kandidieren die Listen "ULF - Unabhängige Liste Flattach" und "TAFF - Team Alternative für Flattach", SPÖ und FPÖ, die vor sechs Jahren noch angetreten sind, haben keine Listen aufgestellt. Drei Listen gibt es in 58 Gemeinden, in 50 sind es vier. In Keutschach und Krumpendorf stellen sich sechs Parteien der Wahl, in Spittal an der Drau sind es sieben.

Der Wahlkampf findet pandemiebedingt derzeit nur sehr schaumgebremst statt. Es gibt relativ wenig Plakate und kaum bis gar keine Hausbesuche. Als Behelf werden Sackerln mit den üblichen Werbegeschenken wie Kugelschreiber und Feuerzeuge an die Türklinken gehängt. Einzelne Gemeinderäte in spe werben um Vorzugsstimmen. Dabei müssen die Wähler beachten, dass es im Gegensatz zur Nationalratswahl bei der Gemeinderatswahl nicht ausreicht, in der Spalte für Vorzugsstimmen die Nummer des Listenplatzes der gewünschten Person einzutragen. Zumindest der Nachname muss geschrieben werden, bei eventuellen Namensgleichheiten braucht es auch den Vornamen. Drei Vorzugsstimmen können vergeben werden.