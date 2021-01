Kärnten-Wahlen: NEOS treten in fünf Gemeinden an

Insgesamt 32 Kandidaten in Klagenfurt, Villach, Spittal, Völkermarkt und Seeboden

Die NEOS werden bei den Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar in fünf der 132 Gemeinden antreten. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch beim online bestrittenen Wahlkampfauftakt sagten, stehen insgesamt 32 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen, und zwar in den Städten Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau und Völkermarkt sowie in Seeboden am Millstätter See.

Landessprecher Markus Unterdorfer-Morgenstern selbst wird die NEOS in Seeboden anführen. "Gemeinderatswahlen sind die wichtigsten Wahlen, weil die Menschen unmittelbar spüren, welche Entscheidungen getroffen werden", erklärte er. Das Credo der NEOS: Politik müsse "so klar sein, wie das Wasser im Millstätter See oder im Wörthersee". Den besonderen Stellenwert der Kommunalwahlen betonte auch die per Video zugeschaltete Bundesparteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger: "Ich bin überzeugt davon, dass man in den Gemeinden am meisten und am schnellsten etwas weiterbringen kann." Man könne hier "aktiv und zukunftsorientiert" das persönliche Umfeld und das Leben der Menschen gestalten und verbessern.

Was die Vorhaben für die einzelnen Gemeinden angeht, so wurden von den jeweiligen Teams Videos zum Wahlkampfauftakt präsentiert. Die neunköpfige NEOS-Mannschaft in Klagenfurt, angeführt von Janos Juvan, will sich etwa einem breiten Betätigungsfeld widmen, von kostenlosen Kindergärten bis hin zu einer Kunst- und Kulturmeile am Lendkanal zwischen Stadt und Wörthersee. In Villach möchte Spitzenkandidat Bernhard Zebedin für Transparenz sorgen und als "Kraft der Mitte" auftreten. Und in Völkermarkt planen die NEOS unter anderem, die Stadt bei Kärnten-Rückkehrern bekannter zu machen.