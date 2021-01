Kärnten-Wahlen - ÖVP tritt in 128 von 132 Gemeinden an

Partei stellt aktuell 42 Bürgermeister und 700 Gemeindemandatare - Gruber will Zuwachs bei beiden erreichen

Die ÖVP wird bei den Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar in 128 der 132 Gemeinden antreten. Derzeit stelle man 42 Bürgermeister und rund 700 Gemeinderatsmandatare, sagte Landesparteiobmann Martin Gruber am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Beide Zahlen sollen nach den Wahlen höher sein. "Wir wollen einen deutlichen Zuwachs für die neue Volkspartei in Kärnten." Nicht antreten wird die ÖVP in Malta, Mölbling, Micheldorf und Winklern.

Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig wagte wegen Corona und des entsprechend adaptierten Wahlkampfs keine Prognose, wie sie sagte. "Es ist eine Bürgermeister-Bestätigungswahl." Die Partei hoffe, etwa in Millstatt oder Rennweg den Bürgermeister-Sessel zu erobern, es gebe auch große Hoffnungen, dass zu Feldkirchen eine zweite Bezirksstadt hinzukomme. In Klagenfurt sei das Ziel, mehr Gemeinderäte und einen zweiten Stadtrat zu gewinnen, aber natürlich auch im Rennen um das Stadtoberhaupt in die Stichwahl zu kommen.

Im Wahlkampf könne man zwar keine klassischen Hausbesuche machen, sagte Löschnig, es werde aber Gartenzaun- und Haustürgespräche geben. Bei Werbemitteln setze man auf regionale und umweltfreundliche Produkte. Die Kandidaten seien im Gemeindeleben tief verwurzelt, teilweise bekannte Quereinsteiger und unter ihnen seien mehr Frauen als zuletzt, die ÖVP stelle 15 Spitzenkandidatinnen, zehn von ihnen seien auch Bürgermeisterkandidatin. Löschnig: "Wir sind gut aufgestellt, auch wenn die Situation außergewöhnlich ist."