Kärnten-Wahlen - Sechs Bürgermeisterinnen stehen schon fest

Neun Frauen haben in der Stichwahl noch die Chance dazu - SPÖ in 54 Kommunen stärkste Fraktion - ÖVP in 47 - FPÖ in 21 Gemeinden stärkste Kraft

Nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am Sonntag in Kärnten stehen sechs Bürgermeisterinnen bereits fest. Neun weitere haben in der Stichwahl am 14. März die Chance auf Platz Eins. Nach einer vorläufigen Auswertung (in Klagenfurt und Villach fehlten noch die Wahlkarten) vom Stand Montag zu Mittag stellt die SPÖ in 54 Kommunen die stärkste Fraktion, die ÖVP in 47 und die FPÖ in 21. In je einer Gemeinde sind Team Kärnten und Einheitsliste/Enotna lista vorn.

Die SPÖ hat 27 Kandidaten in die Stichwahl gebracht, die ÖVP zwölf, die FPÖ vier, das Team Kärnten drei, die Einheitsliste/Enotna lista einen, die restlichen Kandidaten verteilen sich auf Namenslisten. Neben Klagenfurt, Spittal an der Drau und Hermagor ist auch in den Städten St. Andrä, Bleiburg und Gmünd ein zweiter Wahlgang notwendig. Fest stehen bereits 39 SPÖ-Bürgermeister, 33 stellt die ÖVP, die FPÖ hat 17 Bürgermeistersessel, Team Kärnten und Einheitsliste/Enotna lista je einen. Die übrigen verteilen sich auf diverse Namenslisten, die teilweise keiner Partei zugeordnet werden können.

Das beste Ergebnis all jener Bürgermeisterkandidaten, die nicht als einzige antraten, erzielte Sonya Feinig (SPÖ) in Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land), sie kam auf 89 Prozent der Stimmen. Am knappsten gewann Andrea Feichtinger (ÖVP) in Kappel am Krappfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) mit 50,3 Prozent der Stimmen.

Die SPÖ holte in Steuerberg (Bezirk Feldkirchen) ihren stärksten Zuwachs, nämlich ein Plus von 23,2 Prozentpunkten. Den schlimmsten Verlust fuhr sie in Micheldorf bei Friesach (Bezirk St. Veit/Glan) mit 28,4 Prozentpunkten ein. Die ÖVP gewann in Finkenstein (Bezirk Villach-Land) 25 Prozentpunkte dazu. In Steuerberg gab es den stärksten Verlust, und zwar 20,7 Prozentpunkte. Die FPÖ verlor in Großkirchheim 26,8 Prozentpunkte, allerdings trat der amtierende Bürgermeister nicht mehr für die FPÖ an, sondern mit einer Namensliste. Den größten Zuwachs gab es für die Blauen in Stockenboi mit 10,3 Prozentpunkten, sieht man von Bad Kleinkirchheim ab, wo Bürgermeister Matthias Krenn mit der Namensliste BKK 14,1 Prozentpunkte zulegte.

Insgesamt (ohne die Wahlkartenergebnisse aus Klagenfurt und Villach) kam die SPÖ landesweit auf 39,7 Prozent, ein Minus von 0,6 Prozentpunkten. Die ÖVP erzielte ein Plus von 3,7 Prozentpunkten und kam auf 26,2 Prozent. Die FPÖ erzielte 15,7 Prozent der Stimmen, ein Minus von 2,3 Prozentpunkten.