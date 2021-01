Kärnten-Wahlen - SPÖ will in Bezirksstädten stark bleiben

Ein Drittel der roten Bürgermeister tritt nicht mehr an - SPÖ starte von "extem hohen Niveau", Kaiser erwartet "breitere Streuung der Stimmen"

Die Kärntner SPÖ will bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar vor allem ihr starkes Ergebnis in den Bezirkshauptstädten halten. Wie der Landesparteivorsitzende, Peter Kaiser, am Freitag bei einer Pressekonferenz sagte, möchte man in den jeweiligen Gemeinderäten weiterhin "die Hauptverantwortung" tragen. Momentan haben sieben der acht Bezirkshauptstädte in Kärnten SPÖ-Bürgermeister.

Insgesamt starte die SPÖ von einem "extrem hohen Niveau" in die Wahlen: "Ein Großteil der Kärntner lebt in Kommunen und Städten, die von Sozialdemokraten regiert werden", betonte Kaiser. Angesichts dessen, dass mehr Parteien kandidieren werden, werde es wohl zu einer "breiteren Streuung der Stimmen" kommen - was die Wähler vor allem zu bewerten hätten, sei aber die Arbeit der vergangenen sechs Jahre: "Deshalb bin ich zuversichtlich, dass diese Bewertung entsprechend ausfallen wird."

Wie SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher sagte, stehen die Gemeinderatswahlen "im Zeichen großer Veränderungen", immerhin würden 19 der insgesamt 60 SPÖ-Gemeindechefs nicht mehr antreten. In elf Gemeinden - wie zum Beispiel in den Städten St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg - haben die Bürgermeister ihr Amt bereits an Parteifreunde übergeben. Laut Sucher werde die SPÖ am 28. Februar 13 Frauen ins Rennen um die Bürgermeistersessel schicken, "so viele Bürgermeisterkandidatinnen wie nie zuvor". Die SPÖ werde laut aktuellem Stand nicht in allen 132 Gemeinden ins Rennen gehen.

Was den Wahlkampf angeht, so setze die SPÖ vor allem auf den digitalen Bereich, verriet Sucher. Schon in der Vergangenheit habe man mit einer parteieigenen App gearbeitet, worauf man nun aufbauen könne. Außerdem möchte man bis Ende Februar mit "klassischen Mitteln", wie etwa Printformaten, die an die Kärntner Haushalte geschickt werden, werben.

Allgemein bezeichnete Kaiser das Jahr 2021 als "Jahr des Comebacks". Kärnten sei vor der Pandemie in einer guten Ausgangsposition gewesen, nun seien 34.000 Menschen im Bundesland ohne Arbeit, was wohl die größte Herausforderung werde, so der Kärntner Landeshauptmann. Große Themen seien auch die Zusammenarbeit mit der Sozialpartnerschaft und die Bedeutung des Sozialstaates.