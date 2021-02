Kärnten-Wahlen - "Team Kärnten" tritt in sieben Kommunen an

Überall mit Bürgermeisterkandidat, darunter mehrere ehemalige Amtsinhaber

Die kleinste Landtagspartei in Kärnten, das "Team Kärnten", tritt bei den Kommunalwahlen am 28. Februar in sieben von 132 Gemeinden an, überall mit einer Gemeinderatsliste und einem Bürgermeisterkandidaten. Wahlziel sei die Stichwahl in Klagenfurt, Spittal an der Drau und in Keutschach, außerdem das Verteidigen des Bürgermeisters in St. Georgen im Lavanttal, sagte Parteichef Gerhard Köfer am Freitag vor Journalisten.

Köfer selbst möchte in Spittal an der Drau wieder Bürgermeister werden. Er hatte den Posten 16 Jahre lang innegehabt, damals aber als SPÖ-Politiker. In Klagenfurt tritt der frühere FPÖ-Politiker und Ex-Bürgermeister Christian Scheider für das Team Kärnten an. Gerhard Oleschko war lange bei der FPÖ und als solcher Bürgermeister von Keutschach am See. Auch er tritt dieses Mal für Köfers Partei an. In St. Georgen im Lavanttal hat das Team Kärnten mit Karl Markut einen amtierenden Bürgermeister, der nun seinen Posten verteidigen soll. Markut war ebenfalls früher bei der SPÖ. Das Team Kärnten tritt weiters in Krumpendorf, Friesach und Krems in Kärnten an.

Köfer erklärte, dass man in der aktuellen Situation auf Hausbesuche im Wahlkampf verzichten werde. Stattdessen werde in den sozialen Medien, mit Plakaten und Flyern geworben. Vor den Supermärkten werde es Wahlgeschenke geben - Zünder, Taschentücher, Schutzmasken und Desinfektionsmittel.