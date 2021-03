Kärnten-Wahlen - Vorwahltag bei Bürgermeister-Stichwahlen

In 28 Gemeinden hat Bevölkerung ein zweites Mal die Wahl

In 28 Kärntner Gemeinden gibt es am Sonntag in einer Woche eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Dafür ist heute, Freitag, Vorwahltag. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt gibt es in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor eine Stichwahl, auch in den Städten St. Andrä, Bleiburg und Gmünd wird noch einmal gewählt.

In Klagenfurt heißt das Match Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) gegen ihren Amtsvorgänger Christian Scheider, der vor der Wahl von der FPÖ zum Team Kärnten gewechselt hat. Die Amtsinhaberin erzielte 33,4 Prozent der Stimmen und lag damit knapp vor Scheider, der auf 30,6 Prozent kam. In Spittal kämpft Amtsinhaber Gerhard Pirih (SPÖ) gegen seinen Vorgänger Gerhard Köfer (Team Kärnten), der früher bei der SPÖ war. Köfer hatte im ersten Wahlgang mit 36,2 Prozent gegenüber Pirih (35 Prozent) die Nase knapp vorn. In Hermagor muss Stadtchef Siegfried Ronacher (SPÖ), der 44,2 Prozent erreichte, in die Stichwahl gegen ÖVP-Herausforderer Leopold Astner (37,6 Prozent).

In Klagenfurt sind am Vorwahltag wieder acht Wahllokale von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In Spittal hat nur ein Wahllokal geöffnet, und zwar im Rathaus, wo von 14 bis 19 Uhr gewählt werden kann. Ebenfalls im Rathaus ist das Wahllokal in Hermagor, dort gibt es von 15 bis 20 Uhr die Möglichkeit zur Stimmabgabe.