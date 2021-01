Kärnten-Wahlen: Werner Kogler beim grünen Wahlkampfauftakt im Fokus

Zoom-Meeting und Facebook-Stream - Partei kandidiert in 32 Gemeinden bei Kommunalwahlen am 28. Februar

Via Zoom-Meeting und Facebook-Stream haben die Kärntner Grünen am Donnerstagabend ihren Wahlkampfauftakt für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar abgehalten. In 32 von 132 Gemeinden gibt es Kandidaten der Grünen, teilweise gemeinsam mit Bürgerlisten, in 27 Kommunen gibt es auch Bürgermeisterkandidaten. Landessprecherin Olga Voglauer stellte vier Plakate vor - Themen sind Klimaschutz, Öffi-Ausbau, Bodenverbrauch und transparente Kassen.

Bundessprecher Werner Kogler, der mit Abstand die meiste Redezeit hatte, musste sich gleich zu Beginn für die Abschiebung von drei Schülerinnen in Wien rechtfertigen. Moderatorin Nada Zerzer, sie ist Mitglied im Leitungsteam der Landespartei, bat um eine Stellungnahme zu dem Thema, "weil das die Grünen heute sehr bewegt". Auch Kogler fand es "gscheit", die Abschiebung gleich anzusprechen. Der Vizekanzler verwies auf seine Auseinandersetzung mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und meinte: "Ist das ein Grund, die Koalition aufzukündigen? Das muss wohlüberlegt sein." Es sei nicht gesagt, dass andere Mehrheiten das besser machen würden, aber andere Sachen würden sie sicher schlechter machen.

"Aber wir wollen nicht vergessen, dass vieles auch gelingt", leitete Kogler zu Themen über, über die er lieber sprach, weil sich dort die Grünen aus seiner Sicht durchgesetzt haben - Klimaschutzinvestitionen, Flugabgabe, 1-2-3-Ticket und thermische Sanierung, aber auch die Erhöhung der Volksgruppenförderung. Kogler sprach auch die finanzielle Situation von Gemeinden in der Coronakrise an. "Hier muss man wie bei Firmen für einen Ausgleich sorgen." Falls die bisher beschlossenen Förderungen nicht ausreichen würden, würden die Grünen für weitere Mittel sorgen, versprach der Vizekanzler.