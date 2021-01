Kärntner Anwalt wegen versuchter Nötigung in Graz vor Gericht

Angeklagter soll im Zuge von Scheidung mit Verfolgung strafrechtlicher Taten gedroht haben

Ein Kärntner Rechtsanwalt hat sich am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht in ungewohnter Position befunden: Er saß auf der Anklagebank und musste sich wegen versuchter Nötigung verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, im Zuge einer Scheidung den Mann seiner Mandantin zur Annahme des Vergleichs gedrängt zu haben, andernfalls wolle er dessen strafrechtliche Taten überprüfen. Mitangeklagt war die Ehefrau, die er nach wie vor vertritt. Beide fühlten sich nicht wirklich schuldig.

Es war ein unschönes Scheidungsverfahren, das die Frau und den Anwalt als Beschuldigte vor Gericht gebracht hatte. "So etwas ist der Grund, warum ich seit 1993 keine Zivilsachen mehr mache", bemerkte Richter Helmut Wlasak gleich zu Beginn und verwies auf den umfangreichen Akt, der die gegenseitigen Beschuldigungen des Ehepaares auflistete.

Die Frau wollte 600.000 Euro von ihrem Noch-Ehemann, dafür sollte er das Haus samt Schulden behalten. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, fügte der Anwalt hinzu, dass man sich andernfalls mit den strafrechtlich relevanten Taten des Mannes beschäftigen werde. Das wertete die Staatsanwaltschaft als versuchte Nötigung, die Ehefrau wurde als Beitragstäterin mitangeklagt.

"Das ist in keiner Weise strafbar, er hat nur einen Vergleich vorgeschlagen", betonte der Anwalt des Anwalts, "da ist die Staatsanwaltschaft über das Ziel hinausgeschossen". Der angeklagte Jurist beschrieb, dass die Frau zu ihm gekommen war, weil "sie das Gefühl hatte, dass sie und ihre Anwältin unter Druck gesetzt werden". Sie sei "psychisch sehr angegriffen" gewesen und wirkte "zutiefst verunsichert und verängstigt". Was sie ihm erzählt habe, seien "strafrechtlich relevante Taten gewesen, das hätte bei einer Scheidung thematisiert werden müssen". Das war etwas, was die Ehefrau allerdings keineswegs wollte. Im Schreiben an den Ehemann schrieb der Anwalt dann aber doch, man werde "strafrechtliche Taten verfolgen", wenn keine Einigung erzielt werden könne. Er wollte damit "mit Sicherheit niemanden unter Druck setzen", betonte der Beschuldigte.

Ein Urteil wurde für frühen Nachmittag erwartet, zuvor sollten noch Zeugen gehört werden.