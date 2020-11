Kärntner Arbeitsmarktstrategie 2021: Qualifizierung im Zentrum

Land, AMS und Sozialpartner erarbeiteten gemeinsam Plan mit fünf Handlungsfeldern

Die Kärntner "Arbeitsmarktstrategie 2021+" hat die Qualifizierung im Fokus. Das Strategiepapier wurde vom Land Kärnten, dem Arbeitsmarktservice und den Sozialpartnern erarbeitet und am Montag vor Journalisten online präsentiert. Fünf Handlungsfelder wurden definiert, im Zentrum der Bemühungen steht die Qualifizierung.

Die Handlungsfelder sind "Jugendliche und junge Erwachsene", "Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitssuchenden", "Beschäftigung und Qualifizierung im unternehmerischen Umfeld", "Beschäftigung und Qualifizierung im regionalen Kontext" und "Arbeitsmarktpolitische Strategien bei außergewöhnlichen Ereignissen". LHStv. Gaby Schaunig (SPÖ) betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: "Nur wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, gemeinsam Mittel und Wege findet, um den Arbeitsmarkt nachhaltig zu stärken, kann den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Kärnten sinnstiftende Arbeit geboten, den Unternehmen die dringend benötigten Fachkräfte vermittelt sowie über Qualifizierung unternehmerisch-innovative Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht und der ländliche Raum attraktiviert werden."

Die ersten vier Handlungsfelder finden sich schon in der diesjährigen Strategie, neu dazugekommen ist der Bereich "Arbeitsmarktpolitische Strategien bei außergewöhnlichen Ereignissen". Er ermöglicht der Partnerschaft Land Kärnten und AMS Kärnten, als Krisenstab in Ausnahmesituationen zu fungieren, um Arbeitssuchenden, Beschäftigten und Unternehmen rasche und unmittelbare Hilfe in Krisensituationen bereitzustellen.

AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig sagte, nicht nur wegen der Coronakrise stehe man am Arbeitsmarkt vor großen Herausforderungen, "sondern auch aufgrund des generellen, dynamischen Wandels, der sich seit geraumer Zeit am Arbeitsmarkt vollzieht und sich zunehmend beschleunigt, nämlich die Digitalisierung". Ziel und Anspruch sei es, nicht nur bestehende Maßnahmen fortzuführen, sondern im Dialog weiter zu denken, denn der Arbeitsmarkt der Zukunft brauche kreative und innovative Lösungen.

Für die Wirtschaft gehe es dabei vor allem um die Modernisierung und Aufwertung der dualen Berufsbildung, die nach wie vor ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil des Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandortes Kärnten sei, sagte Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Ein wesentlicher Punkt dabei sei das Training on the Job, aber auch die Digitalisierung werde ständig wichtiger. So würde etwa in der Logistikbranche mit Scannern und Tablets gearbeitet, dafür müssten die Mitarbeiter gerüstet sein.

Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Kärnten, betonte, welch wichtige Rolle die Industrie und ihr Dienstleistungsumfeld für die Beschäftigung im Land spiele. Direkt und indirekt stehe sie für 45 Prozent der Arbeitsplätze im Land. Auch für Mischensky ist die Qualifizierung ein entscheidender Punkt, ebenso wie für ÖGB-Landesvorsitzenden Hermann Lipitsch.