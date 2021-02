Kärntner baute daheim Marihuana als Schmerzmittel an: Verurteilt

Zwei Jahre teilbedingt für 24 Kilogramm Cannabiskraut - Nicht rechtskräftig

Ein 30 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu zwei Jahren Haft, 16 Monate davon bedingt, verurteilt worden. Er hatte 2019 und 2020 laut Anklage mehr als 30 Kilogramm Cannabiskraut produziert. Das Suchtgift verwendete er als Schmerzmittel, wie er vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Ute Lambauer erklärte. Er habe lediglich für den Eigenbedarf produziert. Der 30-Jährige erbat Bedenkzeit, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse warf dem Angeklagten vor, seine Taten vorsätzlich und kontinuierlich begangen zu haben. Im September vergangenen Jahres wurde er nach einer Hausdurchsuchung festgenommen, bei der mehrere Kilogramm Cannabiskraut beschlagnahmt wurden, seither befand er sich in Untersuchungshaft.

Sein Verteidiger konzedierte, dass es sich um große Mengen gehandelt habe, trotzdem sei sein Mandant kein Suchtgifthändler. "Es handelt sich um einen Ausnahmefall", betonte er. Der Angeklagte leide an einer angeborenen Verengung der Speiseröhre und habe zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen müssen. Dabei sei ihm unter anderem der Magen entfernt worden. Daher habe er auch nie ein Hungergefühl, verspüre immer wieder Übelkeit und habe starke Schmerzen. Das von ihm hergestellte Cannabisöl lindere diese Schmerzen und führe außerdem dazu, dass er wenigstens ab und zu Hunger spüre. Der Anwalt legte auch entsprechende Befunde vor.

Der 30-Jährige bestätigte diese Angaben bei der Vernehmung durch Richterin Lambauer. Ursprünglich habe er die - legalen - CBD-Produkte als Schmerzmittel verwendet. Nach einer neuerlichen Operation 2018 hätten diese aber nicht mehr ausgereicht, deshalb habe er das Cannabis angebaut. Das Cannabisöl habe ihm geholfen, er habe dann auch weniger andere Schmerzmittel nehmen müssen. Die Frage der Richterin, warum er nicht versucht habe, sich die Cannabis-Präparate verschreiben zu lassen, konnte er nicht wirklich beantworten. Jedenfalls habe sich sein Zustand seit dem durch die U-Haft erzwungenen Entzug deutlich verschlechtert, er müsse jetzt wieder deutlich mehr Schmerzmittel nehmen, und auch die Ernährung in der Haft sei ein großes Problem.

Der Schöffensenat sprach den Angeklagten nach kurzer Beratung schuldig. Allerdings habe man eine niedrigere Menge angenommen als die Staatsanwaltschaft angeklagt habe, so Lambauer in ihrer Begründung. Damit habe der Mann die angeklagte mehr als 25-fache Überschreitung des Grenzwertes nicht erreicht. Mildernd sei die Unbescholtenheit und das Geständnis. Acht der 24 Monate Haft seien unbedingt verhängt worden; da er bereits vier Monate in U-Haft gesessen sei, wäre eine bedingte Haftentlassung möglich, meinte Lambauer.