Ein 57-jähriger Landwirt ist am Montagvormittag bei einem Forstunfall in seinem Wald in Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) verletzt worden. Laut Polizei zog der Mann mehrere zusammengekettete Baumstämme mit einer Seilwinde, als sich ein Baumstamm verkeilte. Plötzlich schnellte der Stamm in die Richtung des Landwirts, traf ihn und schleuderte ihn einige Meter weit weg. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.