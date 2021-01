Ein 36-jähriger Klagenfurter ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahrzeugkontrolle mit Heroin erwischt worden. Laut Polizei wurde der Mann in Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) angehalten. Beim Aussteigen warf er ein Päckchen in den Straßengraben, welches sichergestellt und dessen Inhalt als Heroin identifiziert wurde. Der 36-Jährige, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wird angezeigt - ebenso sein 27-jähriger Beifahrer, bei dem ebenfalls Drogen gefunden wurden.