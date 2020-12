Kärntner brach bei Eisbereitung am Weißensee mit Zugmaschine ein

74-Jähriger konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen - Fahrzeug versank in vier Meter tiefem Wasser

Ein 74 Jahre alter Kärntner ist am Montagnachmittag bei der Eisaufbereitung am Weißensee (Bezirk Spittal an der Drau) mit einer Zugmaschine eingebrochen. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Das Fahrzeug versank im an dieser Stelle etwa vier Meter tiefen See, der Lenker konnte sich noch rechtzeitig befreien und sich selbst von der Einbruchstelle aufs Eis retten.

Der Mann war bei starkem Schneefall mit der Zugmaschine am Scheitelpunkt der geräumten Eislaufbahn unterwegs gewesen, als er plötzlich einen Riss im fast einen Viertelmeter dicken Eis bemerkte. Unmittelbar darauf brach die Eisdecke. Warum der Riss aufgetreten war, konnte sich der erfahrene Eismeister nicht erklären, betrug die Temperatur zu dem Zeitpunkt doch minus sechs Grad. Der 74-Jährige kam mit einer Beule am Kopf davon, am Dienstag begann die Feuerwehr mit der Bergung der versunkenen Zugmaschine.