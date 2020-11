Kärntner Budget 2021 - Oppositionspartei FPÖ kündigt Zustimmung an

Landesvoranschlag im Ausschuss noch abgelehnt - Abänderungsanträge geplant

Anders als im Finanzausschuss wird die Kärntner FPÖ dem Landesbudget 2021 zustimmen. Das kündigte Klubobmann Gernot Darmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Man sehe die "noch nie da gewesene Neuverschuldung" von 401 Millionen Euro zwar sehr kritisch und notwendige, strukturelle Maßnahmen würden nicht ergriffen, dennoch habe man sich angesichts der Coronakrise "für einen positiven Zugang entschieden".

Die Kräfte im Land müssten jetzt gebündelt und das Geld "für die Menschen im Land" eingesetzt werden. Es sei ein Vertrauensvorschuss an die Landesregierung. Im Ausschuss habe man das Budget abgelehnt, weil Fragen erst kurz vor bzw. in der Sitzung beantwortet worden seien. Trotz der angekündigten Zustimmung will die FPÖ eine Reihe von Änderungsanträgen zu Förderungen in unterschiedlichen Bereichen einbringen.

Das Budget für das Jahr 2021 sieht ein Minus von 401 Millionen Euro vor. Einzahlungen von 2,49 stehen Auszahlungen von 2,89 Milliarden Euro gegenüber. Die Schulden des Landes steigen stark, und zwar auf 2,3 Milliarden Euro. Inklusive der ausgegliederten Rechtsträger und den Heta-Schulden belaufen sie sich auf vier Milliarden Euro.