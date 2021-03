Kärntner erlitt bei Arbeitsunfall schwere Kopfverletzungen

Mit dem Hinterkopf auf Asphalt aufgeschlagen

Ein 44 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Hermagor ist am Montag in der Früh bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei half er seinem Bruder in Reißeck (Bezirk Spittal/Drau) dabei, einen zerlegten Zeichentisch auf einen Anhänger zu laden. Der Mann beugte sich über den metallenen Standfuß des Tisches, um ihn anzuheben. Plötzlich löste sich eine Verriegelung, eine Metallschiene schnellte ruckartig nach oben und traf den Mann am Kopf.

Er stürzte und schlug mit dem Hinterkopf am Asphalt auf. Er blieb bewusstlos liegen, sein Bruder alarmierte die Rettung. Der 44-jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.