Kärntner Fahrradgeschäft wurde zum dritten Mal Ziel von Einbrechern

27-Jähriger Dienstagfrüh noch im Geschäft festgenommen, Beute sichergestellt - 2020 wurden 70 Räder im Wert von 400.000 Euro gestohlen

Ein Fahrradgeschäft in der Gemeinde Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) ist in der Nacht auf Dienstag bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter die Eingangstür aufgebrochen und damit einen stillen Alarm ausgelöst. Die Polizei schnappte einen Täter, einen 27-jährigen Litauer, noch im Geschäft. Einem Komplizen gelang die Flucht, eine örtliche Fahndung verlief ergebnislos.

Laut Polizei hatten die beiden Täter 25 Rennräder im Wert von 100.000 Euro bereits in einen Kastenwagen geladen, die Beute wurde sichergestellt. Gegen den 27-Jährigen hatte bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen mehrerer Eigentumsdelikte bestanden, der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Im Jahr 2020 war in das Geschäft bereits zwei Mal eingebrochen worden. Im August hatten unbekannte Täter das Türschloss aufgebrochen, wenige Wochen später eine Glasscheibe eingeschlagen. Bei den beiden Coups wurden 70 Rennräder erbeutet, die Schadenssumme wurde mit insgesamt 400.000 Euro angegeben.

Wie Gottlieb Türk, der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, auf APA-Anfrage sagte, laufen die Ermittlungen, ob der Litauer und sein Komplize etwas mit diesen Einbrüchen zu tun gehabt hatten.