Kärntner Freerider im italienischen Friaul in Sicherheit gebracht

Teenager hatten sich am Monte Cavallo verirrt

Drei minderjährige Kärntner Freerider haben sich am Sonntag über die italienische Grenze und schließlich auf dem Monte Cavallo verirrt. Sie wurden am Nachmittag von der friaulischen Alpinrettung und von einem Hubschrauber des Zivilschutzes geborgen. Die drei Teenager zwischen 14 und 16 Jahren, die in Gemeinden unweit der italienischen Grenze wohnen, befanden sich auf 1.700 Meter Seehöhe, als sich die Wetterlage verschlechterte und sie die Orientierung verloren.

Die Jugendlichen hatten lediglich ihre Skier und Smartphones bei sich, die Ausweise hatten sie zu Hause gelassen, berichtete die Tageszeitung "Il Piccolo". Nach einem Anruf bei der Polizei am Grenzübergang Thörl-Maglern wurden sie im Gemeindegebiet von Pontebba lokalisiert. Da der Weg über den Pramollo-Pass nicht befahrbar ist, musste ein Hubschrauber eingesetzt werden, dessen Team die Jugendlichen fand und in Sicherheit brachte.