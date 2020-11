Kärntner Landtag diskutiert Budget 2021 mit 401 Millionen Euro Minus

Koalitionspartner SPÖ und ÖVP verteidigen neue Schulden - FPÖ will zustimmen - "Team Kärnten" übt scharfe Kritik

Der Kärntner Landtag hat am Donnerstag den Landesvoranschlag 2021 diskutiert, ein Beschluss soll aus Corona-Vorsicht noch am gleichen Tag fallen. Das Budget beinhaltet ein Nettofinanzierungsdefizit von 401 Millionen Euro. Neben den Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP kündigte die FPÖ ihre Zustimmung an, man wolle so Verantwortung übernehmen, hieß es. Allein die Interessensgemeinschaft "Team Kärnten" lehnt das Budget ab, es fahre das Land finanziell an die Wand, wurde kritisiert.

Das Budget signalisiere den Menschen Hoffnung, dass niemand zurückgelassen werde, sagte SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser. Die Corona-Pandemie habe eine "Schneise der Verwüstung" hinterlassen und einen zehnprozentigen Wirtschaftseinbruch verursacht. Wer in dieser Situation vor Schulden warne, "ist mit einem Arzt zu vergleichen, der einen Hungernden vor den Gefahren der Fettleibigkeit warnt", meinte Seiser.

Markus Malle, Klubobmann der ÖVP, sagte, dass der größte Mehrbetrag im Budget die Mindereinnahmen seien, die man ausgleichen müsse. "Wir nehmen die Neuverschuldung in Kauf, um eine Zukunft für dieses Bundesland herstellen zu können." Mit dem Budget werde antizyklisch investiert, das sei nicht alternativlos, sondern ein bewusster Weg, um der derzeitigen Situation Herr zu werden.

FPÖ-Klubchef Gernot Darmann sagte, das Budget sei "alles andere als erfreulich, aber wohl Corona-bedingt notwendig". Der Zustand des Landes mache besorgt, deshalb müsse man zusammenhalten. Das Geld aus der "massiven Neuverschuldung" müsse aber bei Unternehmen, Menschen und Gemeinden ankommen, das werde man im Rechnungsabschluss genau kontrollieren. Darmann bemängelte, dass die Opposition bei der Budgeterstellung nicht eingebunden gewesen sei, deshalb bringe man selbstständige Anträge mit Verbesserungsvorschlägen ein. Die FPÖ würde das Geld für überbetriebliche Lehrwerkstätten lieber Betrieben geben, die Lehrlinge ausbilden.

Gerhard Köfer vom "Team Kärnten" kritisierte den Landesvoranschlag und Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) heftig. In anderen Bundesländern erreiche die Neuverschuldung nicht die Dimension wie in Kärnten, Corona sei ein "Deckmantel". "Für uns steht außer Streit, dass man in dieser Zeit Mehrausgaben tätigen muss, aber das Budget läuft völlig aus dem Ruder." Die Pro-Kopf-Verschuldung steige von derzeit gut 6.000 auf mehr als 9.000 Euro in den nächsten Jahren. Schon jetzt zahle Kärnten mehr als 40 Millionen Euro allein an Zinsen. Dabei zeige die Landesregierung bei den Strukturen keinerlei Reformwillen.