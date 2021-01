Kärntner Messen sagen geplante Termine im Frühjahr ab

Keine rechtliche Grundlage für Großveranstaltungen wegen unsicherer Corona-Lage

Die Kärntner Messen haben am Freitag bekannt gegeben, dass die Frühjahrstermine - zum Beispiel die Häuslbauermesse sowie die Freizeitmesse mit der Auto&Bike - wegen der unsicheren Covid-Lage abgesagt wurden. "Mangels einer rechtlichen Basis für die Abhaltung von Großveranstaltungen ist an eine realistische Durchführung der Messen nicht zu denken", hieß es in einer Aussendung.

"Diese Entscheidung schmerzt uns und auch viele kleine, regionale Unternehmen, die dringend positive wirtschaftliche Impulse brauchen", sagte Geschäftsführer Bernhard Erler. Die für Jänner geplante Lehrlingsmesse wird von 22. bis 27. Februar als Online-Event abgehalten. Für Messen, die im Herbst stattfinden sollen, sind die Veranstalter zuversichtlicher. Mit der Planung werde nun begonnen, hieß es.