Kärntner mit Schreckschusspistole lösten Polizeieinsatz aus

21-Jähriger und 24-Jähriger waren in leer stehendes Gebäude eingedrungen

Zwei Kärntner, von denen einer eine Schreckschusspistole trug, haben am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in Villach ausgelöst. Laut Polizei waren die Männer, 21 und 24 Jahre alt, in ein leer stehendes Gebäude eingedrungen. Weil das Gebäude videoüberwacht wird, wurde die Polizei alarmiert. Auf der Aufnahme war zu sehen, dass einer der Männer eine Pistole bei sich hatte, weshalb die Einsatzeinheit Kärnten angefordert wurde, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Männer wurden nach kurzer Zeit gestellt, dabei wurde auch klar, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Wie die beiden sagten, wollten sie sich lediglich umsehen, weil sie für ihr Hobby - den Airsoftsport - ein leer stehendes Gebäude suchen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.